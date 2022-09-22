Reuters: Эрдоган на совещании обсудит работу в Турции платёжной системы МИР

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен 23 сентября провести встречу на высоком уровне, в ходе которой планируется обсудить работу в Турции российской платёжной системы МИР. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Эрдоган проведёт встречу на высоком уровне в пятницу, на которой будет обсуждаться российская платёжная система МИР», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе совещания также могут обсудить отношения России и Турции, санкционную политику и общую экономическую ситуацию в стране.

Ранее стало известно, что турецкий банк İş Bankası приостановил использование российской платёжной системы МИР из-за угрозы введения санкций.

Посольство России в Турции рекомендовало российским туристам иметь при себе в путешествии наличную валюту для повседневных трат.