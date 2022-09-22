Reuters: Эрдоган на совещании обсудит работу в Турции платёжной системы МИР
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«Эрдоган проведёт встречу на высоком уровне в пятницу, на которой будет обсуждаться российская платёжная система МИР», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе совещания также могут обсудить отношения России и Турции, санкционную политику и общую экономическую ситуацию в стране.
Ранее стало известно, что турецкий банк İş Bankası приостановил использование российской платёжной системы МИР из-за угрозы введения санкций.
Посольство России в Турции рекомендовало российским туристам иметь при себе в путешествии наличную валюту для повседневных трат.