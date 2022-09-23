Краснов: зарубежные страны искусственно мешают вернуть выведенные из России активы
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«Международное антикриминальное сотрудничество осложняется неконструктивной позицией отдельных стран. Создаются новые искусственные проблемы, расшатывающие формируемую систему возврата активов», — цитирует Краснова РИА Новости.
Краснов добавил, что конфискация имущества происходит «в угоду политической конъюнктуре и в обход процессуальных институтов».
Ранее Минфин заявил, что поддерживает идею обмена замороженных в России иностранных активов на российские.