Краснов: зарубежные страны искусственно мешают вернуть выведенные из России активы

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что зарубежные государства создают искусственные проблемы, которые препятствуют возврату выведенных из России активов.

Gettyimages.ru

«Международное антикриминальное сотрудничество осложняется неконструктивной позицией отдельных стран. Создаются новые искусственные проблемы, расшатывающие формируемую систему возврата активов», — цитирует Краснова РИА Новости. Краснов добавил, что конфискация имущества происходит «в угоду политической конъюнктуре и в обход процессуальных институтов». Ранее Минфин заявил, что поддерживает идею обмена замороженных в России иностранных активов на российские.