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Краснов: зарубежные страны искусственно мешают вернуть выведенные из России активы

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что зарубежные государства создают искусственные проблемы, которые препятствуют возврату выведенных из России активов.
Краснов: зарубежные страны искусственно мешают вернуть выведенные из России активы
  • Gettyimages.ru

«Международное антикриминальное сотрудничество осложняется неконструктивной позицией отдельных стран. Создаются новые искусственные проблемы, расшатывающие формируемую систему возврата активов», — цитирует Краснова РИА Новости.

Краснов добавил, что конфискация имущества происходит «в угоду политической конъюнктуре и в обход процессуальных институтов».

Ранее Минфин заявил, что поддерживает идею обмена замороженных в России иностранных активов на российские.

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