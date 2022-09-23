Die Welt: пищевая промышленность Германии переживает серьёзный кризис

Пищевая промышленность Германии сталкивается с самым серьёзным кризисом со времён окончания Второй мировой войны, пишет немецкая газета Die Welt.

По информации издания, немецкие производители замороженных и свежих продуктов могут прекратить свою деятельность на фоне возросших цен на энергоносители.

В связи с этим производители направили немецкому правительству открытое письмо с призывом к оказанию государственной помощи.

«Существует угроза значительного дефицита продовольствия в ежедневном снабжении людей продуктами питания в Германии. Ситуация более чем серьёзная», — приводит фрагмент письма РИА Новости.

Отмечается, что если правительство не примет меры по урегулированию кризиса, то полки в немецких супермаркетах могут оказаться пустыми.

«Действуйте сейчас, иначе холодильники и морозильники для населения Германии скоро останутся пустыми», — говорится в обращении.

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