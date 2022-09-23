Страны — участницы БРИКС обязались уважать территориальную целостность всех государств
«Министры обязались уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств», — говорится в совместном заявлении.
Кроме того, стороны подтвердили свою приверженность мирному урегулированию разногласий между странами путём дипломатии и диалога.
Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что объединение БРИКС стало альтернативной платформой для равноправного диалога по вопросам развития, укрепления мира и стабильности.