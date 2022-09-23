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Страны — участницы БРИКС обязались уважать территориальную целостность всех государств

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Страны — участницы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) обязались уважать территориальную целостность всех государств. Об этом говорится в сообщении для прессы по итогам министерской встречи стран БРИКС на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Министры обязались уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств», — говорится в совместном заявлении.

Кроме того, стороны подтвердили свою приверженность мирному урегулированию разногласий между странами путём дипломатии и диалога.

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что объединение БРИКС стало альтернативной платформой для равноправного диалога по вопросам развития, укрепления мира и стабильности.

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