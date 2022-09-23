Страны — участницы БРИКС обязались уважать территориальную целостность всех государств

Страны — участницы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) обязались уважать территориальную целостность всех государств. Об этом говорится в сообщении для прессы по итогам министерской встречи стран БРИКС на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.