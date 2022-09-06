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Володин: объединение БРИКС стало альтернативной платформой для равноправного диалога

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Объединение БРИКС стало альтернативной платформой для равноправного диалога по вопросам развития, укрепления мира и стабильности, заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин на VIII Парламентском форуме группы стран.

«В условиях происходящих изменений глобального характера и беспрецедентного роста напряжённости и геополитических рисков в мире само время диктует необходимость поиска новых форматов взаимодействия», — сказал Володин.

Также растёт запрос на формирование более справедливой и демократичной архитектуры международных отношений, отметил он. По словам Володина, только суверенные страны сегодня имеют перспективы развития.

«Глобальные вызовы создают возможность для БРИКС, которое стало альтернативной платформой для равноправного диалога по вопросам развития, укрепления мира и стабильности. Наше сотрудничество основано на принципах открытости, взаимного уважения и доверия, отсутствия двойных стандартов», — цитирует его пресс-служба Госдумы.

При этом уже сегодня объединение играет значимую роль на мировой арене, а внутри БРИКС нет государств, которые пытаются блокировать одну из стран, подчеркнул Володин.

Как ранее сообщил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй, 13 новых стран проявили интерес к работе БРИКС.

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