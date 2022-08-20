Посол КНР в России заявил о проявленном интересе к работе БРИКС со стороны 13 новых стран

Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что 13 новых стран проявили интерес к работе БРИКС.

«В трёх мероприятиях в формате БРИКС+ приняли участие руководители не только пятерки БРИКС, но и 13 других развивающихся стран», — сказал он в интервью ТАСС.

По его словам, данные государства выдвинули перспективные и стратегические идеи по будущему развитию объединения.

«Сфокусировав внимание на таких вопросах, как совершенствование механизма БРИКС, глобальное управление, совместная борьба с пандемией и восстановление экономики, участники мероприятий достигли ряда новаторских и важных институциональных результатов, выдвинули перспективные и стратегические идеи по решению насущных задач, стоящих перед человечеством и будущим развитием БРИКС», — указал посол.

Ранее китайский посол заявил, что международное объединение БРИКС открыто к приёму в свой состав новых государств.