Посол КНР в России заявил о проявленном интересе к работе БРИКС со стороны 13 новых стран
- РИА Новости
«В трёх мероприятиях в формате БРИКС+ приняли участие руководители не только пятерки БРИКС, но и 13 других развивающихся стран», — сказал он в интервью ТАСС.
По его словам, данные государства выдвинули перспективные и стратегические идеи по будущему развитию объединения.
«Сфокусировав внимание на таких вопросах, как совершенствование механизма БРИКС, глобальное управление, совместная борьба с пандемией и восстановление экономики, участники мероприятий достигли ряда новаторских и важных институциональных результатов, выдвинули перспективные и стратегические идеи по решению насущных задач, стоящих перед человечеством и будущим развитием БРИКС», — указал посол.
Ранее китайский посол заявил, что международное объединение БРИКС открыто к приёму в свой состав новых государств.