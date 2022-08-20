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Посол Китая в России: объединение БРИКС готово к приёму новых стран

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Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что международное объединение БРИКС открыто к приёму в свой состав новых государств.
Посол Китая в России: объединение БРИКС готово к приёму новых стран
  • РИА Новости

«Уверены, что по мере расширения состава БРИКС признание и поддержка позиции БРИКС будет только возрастать, к нашему общему делу укрепления солидарности и взаимовыгодного сотрудничества присоединятся всё больше развивающихся стран», — рассказал он в интервью ТАСС.

По словам дипломата, это позволит форсировать построение нового многополярного международного порядка, движущегося в сторону справедливости, демократизации и рациональности.

Ранее начальник отдела глобальных исследований компании «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин рассказал о перспективах международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС.

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