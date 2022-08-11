Экономист Шульгин рассказал о перспективах разработки валюты стран БРИКС
«Новая резервная валюта необходима в целях обслуживания внешнего долга и проведения взаиморасчетов между дружественными странами», — заявил он агентству «Прайм».
По его словам, новая валюта помогла бы избежать рисков, которым подвержены отдельные валюты стран БРИКС и защитить их от рисков расчётов в долларах и евро.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с курсом валют.