Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов, завершающий свою миссию в Брюсселе, прокомментировал слова главы дипломатии Евросоюза о необходимости создания независимого трибунала по ситуации на Украине.

Ранее Боррель призвал создать независимый трибунал, чтобы «россияне понесли ответственность за свои действия».

«Трибунал будет — для тех, кто реально виновен во всём, что случилось. Но не для российского руководства, а для киевского режима», — заявил Чижов РИА Новости.

В июле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что намерен просить офис прокурора Международного уголовного суда, Еврокомиссию, правительство Нидерландов создать специальный международный трибунал для России. По его словам, он намерен предложить подписать соответствующий международный договор.

Позднее Кулеба сообщил, что Международный уголовный суд не может применить статью «агрессия» конкретно к случаю Украины и России.