Экс-советник Рейгана Бэндоу заявил, что западные страны не должны принимать Украину в НАТО

Западные страны во главе с Соединёнными Штатами не должны допустить присоединения Украины к НАТО «в какой бы то ни было форме», поскольку членство Киева в альянсе станет бременем для американского народа. Такое мнение выразил старший научный сотрудник Института Катона, бывший спецпомощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье для портала 19Fortyfive.