Экс-советник Рейгана Бэндоу заявил, что западные страны не должны принимать Украину в НАТО
По мнению обозревателя, американцы выступят против присоединения Украины к Североатлантическому альянсу, поскольку не хотят расширять список «оборонных иждивенцев».
«Вашингтону следует наконец начать отдавать предпочтение интересам американцев, а не интересам иностранных государств», — заключил Бэндоу.
Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что, по его мнению, Североатлантический альянс «хочет присоединиться к Украине».