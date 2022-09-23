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Экс-советник Рейгана Бэндоу заявил, что западные страны не должны принимать Украину в НАТО

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Западные страны во главе с Соединёнными Штатами не должны допустить присоединения Украины к НАТО «в какой бы то ни было форме», поскольку членство Киева в альянсе станет бременем для американского народа. Такое мнение выразил старший научный сотрудник Института Катона, бывший спецпомощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье для портала 19Fortyfive.

По мнению обозревателя, американцы выступят против присоединения Украины к Североатлантическому альянсу, поскольку не хотят расширять список «оборонных иждивенцев».

«Вашингтону следует наконец начать отдавать предпочтение интересам американцев, а не интересам иностранных государств», — заключил Бэндоу.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что, по его мнению, Североатлантический альянс «хочет присоединиться к Украине».

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