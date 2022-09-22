Постпред России при ЕС Чижов сообщил, что его заменит другой дипломат

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов, который покидает свой пост, подтвердил, что на его должность назначат нового представителя страны. По его мнению, такой сотрудник в Евросоюзе необходим, несмотря на санкции и обрубленные контакты.

«Несмотря на санкции и обрубленные контакты, работы у постпредства меньше не становилось. Будет новый постпред — не завтра и не через несколько лет, я надеюсь. Это не от меня зависит», — сказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» по итогам 17-летней командировки.

12 сентября Чижов заявил, что покидает Брюссель.

По его словам, отношения России и Евросоюза уже никогда не вернутся к тому состоянию, в котором они были до нынешнего кризиса.