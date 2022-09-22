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Постпред России при ЕС Чижов сообщил, что его заменит другой дипломат

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Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов, который покидает свой пост, подтвердил, что на его должность назначат нового представителя страны. По его мнению, такой сотрудник в Евросоюзе необходим, несмотря на санкции и обрубленные контакты.
Постпред России при ЕС Чижов сообщил, что его заменит другой дипломат
  • РИА Новости

«Несмотря на санкции и обрубленные контакты, работы у постпредства меньше не становилось. Будет новый постпред — не завтра и не через несколько лет, я надеюсь. Это не от меня зависит», — сказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» по итогам 17-летней командировки.

12 сентября Чижов заявил, что покидает Брюссель.

По его словам, отношения России и Евросоюза уже никогда не вернутся к тому состоянию, в котором они были до нынешнего кризиса.

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