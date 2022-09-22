МИД заявил о закрытии въезда в Россию для 87 граждан Канады

Российское Министерство иностранных дел заявило о закрытии въезда в Россию для 87 граждан Канады в качестве ответной меры.

Список опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В числе тех, кому запрещён въезд в Россию, главы канадских провинций и территорий, военные, руководители компаний, которые поставляют Киеву вооружение и технологии двойного назначения, а также активисты пробандеровских структур, уточнили в МИД.

В конце августа МИД России запретил въезд в страну для 55 военных, политиков и общественных деятелей Канады.

До этого Канада объявила о санкциях в отношении 62 физлиц и оборонного предприятия из России.