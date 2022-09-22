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Посольство России предупредило о последствиях милитаристской политики Британии

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Посольство России в Лондоне предупредило, что милитаристская политика Великобритании и её следование курсу конфронтации может привести к катастрофическим последствиям.
Посольство России предупредило о последствиях милитаристской политики Британии
  • РИА Новости

Сообщение диппредставительства цитирует ТАСС. 

В посольстве заявили, что следует воспринимать критически заявления главы МИД Британии Джеймса Клеверли и премьер-министра королевства Элизабет Трасс о том, что Запад якобы никогда не угрожал России и не посягал на российскую территориальную целостность.

В сообщении посольства говорится, что заявления британских чиновников призваны отрицать очевидное и свидетельствуют о намерении Лондона и его союзников по НАТО продолжать милитаристскую политику и следовать курсу на конфронтацию, при этом «не принимая во внимание катастрофические последствия, которые за этим последуют для народов Украины, Донбасса и остальной Европы».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве не ждут позитивных изменений в отношениях с Лондоном после избрания Лиз Трасс премьер-министром Великобритании.

21 сентября российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к российским гражданам, что цель коллективного Запада — ослабить и уничтожить Россию.

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