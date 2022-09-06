В Кремле заявили, что не ждут позитивных изменений в отношениях с Британией при Трасс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве не ждут позитивных изменений в отношениях с Лондоном после избрания Лиз Трасс премьер-министром Великобритании.

Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что если судить по заявлениям Трасс в адрес России в то время, когда она занимала должность главы британского МИД и кандидата на пост премьера, то «можно с большой долей уверенности предположить, что каких-либо изменений в лучшую сторону ждать не приходится».

Ранее директор второго европейского департамента российского МИД Сергей Беляев заявил, что на фоне русофобии и избрания Трасс премьер-министром Британии работа посольства России на территории королевства может оказаться под ударом.

5 сентября Трасс обошла по голосам своего оппонента, бывшего министра финансов страны Риши Сунака и была избрана премьер-министром Соединённого Королевства. За её кандидатуру отдали голоса более 80 тыс. членов Консервативной партии.