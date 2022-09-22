Экс-конгрессмен Гингрич: только победа республиканцев на выборах поможет выйти из кризиса
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«Единственный выход из кризиса — это крупная победа республиканцев в ноябре. Мы должны взять под контроль правительственные расходы, чтобы Америка заработала по-настоящему», — заявил Гингрич.
По его словам, в противном случае положение дел в США станет ещё болезненнее, а экономическая ситуация — ещё разрушительнее.
Как ранее писала газета New York Post, политика главы Соединённых Штатов Джо Байдена может привести страну к тому же энергетическому «кошмару», который переживают европейские страны.