Экс-конгрессмен Гингрич: только победа республиканцев на выборах поможет выйти из кризиса

Единственным выходом из экономического кризиса в США станет победа республиканцев на ноябрьских выборах в конгресс. Такое мнение выразил бывший спикер нижней палаты конгресса Ньют Гингрич в статье для The Washington Times.

«Единственный выход из кризиса — это крупная победа республиканцев в ноябре. Мы должны взять под контроль правительственные расходы, чтобы Америка заработала по-настоящему», — заявил Гингрич.

По его словам, в противном случае положение дел в США станет ещё болезненнее, а экономическая ситуация — ещё разрушительнее.

Как ранее писала газета New York Post, политика главы Соединённых Штатов Джо Байдена может привести страну к тому же энергетическому «кошмару», который переживают европейские страны.