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GT: США стремятся распространить кризис своей экономики на весь мир

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Стремясь скрыть кризис собственной экономики, Соединённые Штаты распространяют его на весь мир. Об этом говорится в статье газеты Global Times.

По прогнозу издания, ФРС США может вскоре повысить процентную ставку как минимум на 75 базисных пунктов.

«Суперсильный доллар и крах остальных валют в определённой мере замедлят испепеляющую инфляцию в американской экономике, но расплачиваться за это придётся другим странам», — говорится в материале.

Укрепившийся доллар рискует стать «острым лезвием, рассекающим мир», заключается в статье.

Как ранее писала газета New York Post, политика главы Соединённых Штатов Джо Байдена может привести страну к тому же энергетическому «кошмару», который переживают европейские страны.

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