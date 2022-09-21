GT: США стремятся распространить кризис своей экономики на весь мир
По прогнозу издания, ФРС США может вскоре повысить процентную ставку как минимум на 75 базисных пунктов.
«Суперсильный доллар и крах остальных валют в определённой мере замедлят испепеляющую инфляцию в американской экономике, но расплачиваться за это придётся другим странам», — говорится в материале.
Укрепившийся доллар рискует стать «острым лезвием, рассекающим мир», заключается в статье.
Как ранее писала газета New York Post, политика главы Соединённых Штатов Джо Байдена может привести страну к тому же энергетическому «кошмару», который переживают европейские страны.