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Эрдоган заявил о желании покупать у США газ на более выгодных условиях

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании Анкары покупать у США больше сжиженного газа (СПГ) на более выгодных условиях.

«В дальнейшем мы хотим покупать у США ещё больше газа и на более выгодных условиях», — приводит ТАСС слова Эрдогана в ходе заседания Турецко-американского делового совета.

По его словам, турецкая сторона также готова сотрудничать по вопросу доставки данного СПГ в страны региона.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на встрече с Эрдоганом, что 25% поставок российского газа в Турцию будет оплачиваться в рублях.

Российский вице-премьер Александр Новак отмечал, что Россия увеличит поставки газа в Турцию при необходимости.

По его словам, у России и Турции есть ряд долгосрочных газовых контрактов по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку».

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