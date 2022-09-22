Эрдоган заявил о желании покупать у США газ на более выгодных условиях
«В дальнейшем мы хотим покупать у США ещё больше газа и на более выгодных условиях», — приводит ТАСС слова Эрдогана в ходе заседания Турецко-американского делового совета.
По его словам, турецкая сторона также готова сотрудничать по вопросу доставки данного СПГ в страны региона.
Ранее президент России Владимир Путин заявил на встрече с Эрдоганом, что 25% поставок российского газа в Турцию будет оплачиваться в рублях.
Российский вице-премьер Александр Новак отмечал, что Россия увеличит поставки газа в Турцию при необходимости.
По его словам, у России и Турции есть ряд долгосрочных газовых контрактов по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку».