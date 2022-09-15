Новак заявил о готовности России увеличить поставки газа в Турцию

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия увеличит поставки газа в Турцию при необходимости.

«Если турецкие партнёры будут увеличивать потребление газа и обращаться по дополнительным объёмам, мы эти вопросы будем рассматривать и обеспечивать такие поставки», — цитирует вице-премьера ТАСС.

Он отметил, что у России и Турции есть ряд долгосрочных газовых контрактов по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным вопрос цены на поставляемый в Турцию газ.