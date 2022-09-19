Минэнерго Турции: соглашение об оплате 25% поставок газа в рублях скоро вступит в силу

Соглашение об оплате 25% поставок газа из России в рублях вступит в силу в ближайшее время, заявил министр энергетики Турции Фатих Донмез.

«Турция будет оплачивать 25% закупаемого у России природного газа в рублях. Соответствующее соглашение вступит в силу в ближайшее время», — приводит его слова РИА Новости.

Донмез отметил, что оплата поставок газа в рублях снизит потребность Турции в долларах.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, что 25% поставок российского газа в Турцию будет оплачиваться в рублях.

Вице-премьер России Александр Новак отмечал, что Россия увеличит поставки газа в Турцию при необходимости.

По его словам, у России и Турции есть ряд долгосрочных газовых контрактов по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку».