Лавров заявил, что все цели спецоперации на Украине будут выполнены
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По его словам, западные страны своими действиями на Украине не оставили России иных вариантов, кроме проведения специальной военной операции.
«Её цели известны: защита населения Донбасса, устранение угроз безопасности России, демилитаризация и денацификация Украины. Все они сохраняют актуальность и будут выполнены, сколько бы времени это ни заняло», — сказал Лавров в интервью Newsweek.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что план спецоперации на Украине не подлежит корректировке.