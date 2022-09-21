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Лавров заявил, что все цели спецоперации на Украине будут выполнены

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Все цели российской специальной операции на Украине будут выполнены, сколько времени бы это ни заняло. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров заявил, что все цели спецоперации на Украине будут выполнены
  • globallookpress.com
  • © Russian Foreign Ministry

По его словам, западные страны своими действиями на Украине не оставили России иных вариантов, кроме проведения специальной военной операции.

«Её цели известны: защита населения Донбасса, устранение угроз безопасности России, демилитаризация и денацификация Украины. Все они сохраняют актуальность и будут выполнены, сколько бы времени это ни заняло», — сказал Лавров в интервью Newsweek.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что план спецоперации на Украине не подлежит корректировке.

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