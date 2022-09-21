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Лавров на встрече с главой МККК поднял тему гуманитарного обеспечения республик Донбасса

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Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с главой Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером заявил о необходимости гуманитарного обеспечения республик Донбасса.
Лавров на встрече с главой МККК поднял тему гуманитарного обеспечения республик Донбасса
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Отмечается, что стороны обсудили параметры дальнейшего сотрудничества Москвы и гуманитарной организации по широкому спектру вопросов.

«Внимание П. Маурера было привлечено к непрекращающимся нарушениям международного гуманитарного права со стороны Украины, а также важности обеспечения гуманитарных потребностей населения Луганской и Донецкой народных республик», — говорится в сообщении.

В июле Министерство обороны России обратилось к ООН, Всемирной организации здравоохранения и Международному комитету Красного Креста с просьбой оказать влияние на украинских военных, которые размещают огневые позиции в медицинских учреждениях.

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