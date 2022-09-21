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Болгарский экс-депутат заявил, что жители ЕС могут оказаться на грани «скотской жизни» из-за санкций

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Бывший депутат Болгарии Георги Марков не исключил, что жители Европейского союза могут оказаться на грани «скотской жизни» в связи с введёнными западными странами антироссийскими санкциями.
Болгарский экс-депутат заявил, что жители ЕС могут оказаться на грани «скотской жизни» из-за санкций
  • Gettyimages.ru
  • © Thierry Monasse

Марков подчеркнул, что последствия санкий ощутили не российские граждане, а жители европейских стран.

«Это самое идиотское политическое решение Запада со времён Второй мировой войны. Оно полностью подорвёт европейскую экономику. Миллионов европейцев это приведёт к скотской жизни, а компании — к банкротству», — заявил бывший болгарский депутат в интервью порталу Pogled.Info.

По мнению Маркова, в данный момент ЕС является ещё одним американским штатом, который больше не способен принимать самостоятельные и независимые решения.

Болгарский политик также предрёк Европе массовые беспорядки.

«Инфляция и цены зашкаливают. Будут беспорядки. Европа будет охвачена народным гневом ещё до Рождества. Партии тоже заявят: «Мы не будем платить!» — заключил Марков.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что энергетический кризис в европейских странах пока только нарастает.

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