Болгарский экс-депутат заявил, что жители ЕС могут оказаться на грани «скотской жизни» из-за санкций
- Gettyimages.ru
- © Thierry Monasse
Марков подчеркнул, что последствия санкий ощутили не российские граждане, а жители европейских стран.
«Это самое идиотское политическое решение Запада со времён Второй мировой войны. Оно полностью подорвёт европейскую экономику. Миллионов европейцев это приведёт к скотской жизни, а компании — к банкротству», — заявил бывший болгарский депутат в интервью порталу Pogled.Info.
По мнению Маркова, в данный момент ЕС является ещё одним американским штатом, который больше не способен принимать самостоятельные и независимые решения.
Болгарский политик также предрёк Европе массовые беспорядки.
«Инфляция и цены зашкаливают. Будут беспорядки. Европа будет охвачена народным гневом ещё до Рождества. Партии тоже заявят: «Мы не будем платить!» — заключил Марков.
Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что энергетический кризис в европейских странах пока только нарастает.