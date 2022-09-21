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Путин предупредил угрожающих России, что роза ветров может развернуться

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Российский президент Владимир Путин предупредил тех, кто пытается шантажировать Россию ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
Путин предупредил угрожающих России, что роза ветров может развернуться
  • globallookpress.com
  • © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

Об этом он сказал в обращении к российскому народу.

«Те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», — заявил глава государства.

Кроме того, Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности России для защиты российского народа будут использованы все средства.

Также глава государства заявил в обращении к российским гражданам, что цель коллективного Запада — ослабить и уничтожить Россию.

21 сентября российский лидер подписал указ об объявлении частичной мобилизации.

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