Путин предупредил угрожающих России, что роза ветров может развернуться

Российский президент Владимир Путин предупредил тех, кто пытается шантажировать Россию ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.

Об этом он сказал в обращении к российскому народу.

«Те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», — заявил глава государства.

Кроме того, Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности России для защиты российского народа будут использованы все средства.

Также глава государства заявил в обращении к российским гражданам, что цель коллективного Запада — ослабить и уничтожить Россию.

21 сентября российский лидер подписал указ об объявлении частичной мобилизации.