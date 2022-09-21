Путин предупредил угрожающих России, что роза ветров может развернуться
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- © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool
Об этом он сказал в обращении к российскому народу.
«Те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», — заявил глава государства.
Кроме того, Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности России для защиты российского народа будут использованы все средства.
Также глава государства заявил в обращении к российским гражданам, что цель коллективного Запада — ослабить и уничтожить Россию.
21 сентября российский лидер подписал указ об объявлении частичной мобилизации.