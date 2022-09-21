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Захарова заявила, что реакция Запада на решение о голосовании говорит о его бессилии

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала реакцию западных стран на решение ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей провести голосование по вопросу вхождения регионов в состав России.

«То, с какой остервенелостью западники пытались нивелировать, принизить, очернить и просто поиздеваться над этой для них действительно горячей новостью, говорит о том, что они понимают внутри себя необратимость процесса, абсолютное собственное бессилие перед этим волевым решением людей», — сказала представитель МИД в эфире Радио Sputnik.

По её мнению, Запад испытывает «шок от того, что народы не сдались, их не сумели сломать».

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти не признают вхождение в состав России регионов, которые американская сторона считает частями Украины.

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