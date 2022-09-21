Макрон заявил о риске разделения мира из-за ситуации на Украине
Как сообщает ТАСС, об этом он заявил в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«Те, кто сегодня молчит, ... служат делу нового империализма, современного цинизма, который разрушает наш международный порядок, без которого мир невозможен», — заявил Макрон.
По его словам, речь идёт не о том, чтобы «выбрать сторону между Востоком и Западом, между Севером и Югом», а об ответственности всех, кто привержен соблюдению Устава ООН.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.
Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия твёрдо привержена принципу суверенного равенства государств и расширяет сотрудничество с большинством стран.