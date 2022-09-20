В НАТО заявили, что не ведут войну с Россией
«НАТО не находится в состоянии войны с Россией. Я должен заявить об этом очень чётко», — сказал он в интервью ERR.
Бауэр подчеркнул, что альянс будет «защищать каждую пядь территории нашего союзника».
«Тогда будет конфликт России и НАТО. Но до этого момента НАТО не воюет с Россией», — пояснил он.
Адмирал добавил, что в альянсе на протяжении некоторого времени рассматривали Москву как союзника, с которым были разногласия.
«Сейчас Россия представляет собой прямую угрозу. В последней стратегической концепции альянса в Мадриде мы сформулировали, что Россия является главной и непосредственной угрозой», — сказал собеседник издания.
Ранее в новой стратегической концепции НАТО Россию назвали наиболее значительной угрозой для безопасности организации.
При этом в Госдепартаменте США, комментируя заявление секретаря Совбеза России Николая Патрушева о том, что объявление России врагом ведёт к дестабилизации безопасности в Европе, заявили, что у НАТО нет «агрессивных намерений» в отношении Москвы.