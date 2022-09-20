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Politico: Евросоюз может отменить право вето с целью продвижения антироссийских санкций

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Евросоюз намерен обсудить изменение принципов принятия решений, в частности возможность отмены наложения вето на инициативы по введению антироссийских санкций. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на министра Германии по делам Европы Анну Люрман.
Politico: Евросоюз может отменить право вето с целью продвижения антироссийских санкций
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Я весьма оптимистична в отношении того, что можно добиться прогресса в вопросе голосования квалифицированным большинством», — заявила Люрман.

Она пояснила, что власти Евросоюза обсуждают возможность отмены права вето в области общей внешней политики ЕС и политики безопасности.

Ранее парламентский госсекретарь офиса премьер-министра Венгрии Чаба Деметер назвал антироссийские санкции ЕС «средствами самоповреждения».

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что МИД Венгрии задал вопрос Еврокомиссии, как долго Евросоюз намерен продолжать политику санкций против России, однако чёткого ответа так и не получил.

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