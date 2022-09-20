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МИД Китая: действия США вокруг Тайваня наносят ущерб основам отношений Вашингтона и Пекина

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Действия Вашингтона в отношении Тайваня наносят серьёзный ущерб политической основе отношений Китая и США, заявил член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи с бывшим госсекретарём США Генри Киссинджером.
МИД Китая: действия США вокруг Тайваня наносят ущерб основам отношений Вашингтона и Пекина
  • Gettyimages.ru
  • © China News Service

Об этом сообщается на сайте МИД КНР.

«Визит (спикера палаты представителей конгресса США Нэнси. — RT) Пелоси на Тайвань, рассмотрение сенатом США законопроекта о политике в отношении Тайваня, а также соответствующие высказывания об оказании военной помощи бросают серьёзный вызов трём совместным китайско-американским коммюнике, наносят серьёзный ущерб политической основе китайско-американских отношений», — заявил Ван И.

По его словам, первоочередной задачей в настоящее время является надлежащее разрешение ситуации вокруг Тайваня.

Американский президент Джо Байден в интервью телеканалу CBS ранее заявил, что Соединённые Штаты будут защищать Тайвань в случае начала военного конфликта острова с Китаем.

Китай выразил решительный протест США из-за заявлений Байдена по Тайваню.

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином осудил провокации США вокруг Тайваня.

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