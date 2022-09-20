В США заявили, что Украина может получить самолёты F-16 через два-три года
Об этом пишет газета Politico.
По словам Хекера, страны Запада начинают больше размышлять в долгосрочной перспективе касательно военной помощи для Киева.
Он предположил, что конфликт на Украине может продолжаться годы.
Ранее американский президент Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи в размере $675 млн.
По словам министра обороны США Ллойда Остина, западная помощь Киеву рассчитана на долгосрочную перспективу.