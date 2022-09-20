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В США заявили, что Украина может получить самолёты F-16 через два-три года

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В случае принятие решения о поставке, Украина получит истребители-бомбардировщики F-16 через два-три года, заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.

Об этом пишет газета Politico.

По словам Хекера, страны Запада начинают больше размышлять в долгосрочной перспективе касательно военной помощи для Киева.

Он предположил, что конфликт на Украине может продолжаться годы.

Ранее американский президент Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи в размере $675 млн.

По словам министра обороны США Ллойда Остина, западная помощь Киеву рассчитана на долгосрочную перспективу.

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