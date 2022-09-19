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Рябков рассказал о ситуации с выдачей виз российской делегации для участия в ГА ООН

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Заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал о ситуации с выдачей виз российской делегации для участия в работе 77-й сессии Генассамблеи ООН.
Рябков рассказал о ситуации с выдачей виз российской делегации для участия в ГА ООН
  • РИА Новости

Как он сказал ТАСС, ещё не всей делегации предоставили визы.

«Значительная часть виз выдана, но ещё не все», — ответил Рябков на соответствующий вопрос.

Дипломат также добавил, что «логистика визита дорабатывается».

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона будет настаивать на запуске Генсеком ООН Антониу Гутеррешем арбитража против США из-за того, что российские дипломаты постоянно сталкиваются с проблемами при выдаче виз.

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