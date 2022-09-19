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Песков: разговоры Путина с другими лидерами проходят в тоне взаимного уважения

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Пресс-секретарь главы российского лидера Дмитрий Песков заявил, что разговоры президента России Владимира Путина с другими лидерами проходят в тоне взаимного уважения.
Песков: разговоры Путина с другими лидерами проходят в тоне взаимного уважения
  • РИА Новости

Как подчеркнул Песков, несмотря на то, что целый ряд стран российской стороной занесён в список недружественных государств, основываясь на их враждебных шагах, всё равно с некоторыми из них продолжается общение.

«Без общения, без переговоров невозможно осуществлять эти отношения. И, разумеется, эти отношения всё-таки осуществляются в нормальном человеческом виде, и это всегда достаточно конструктивные беседы», — сказал он.

Песков также отметил, что при этом стороны порой допускают жёсткие формулировки.

«Жёсткие формулировки бывают со всех сторон, но всё равно они чаще всего все выдержаны в тоне взаимного уважения, иначе просто диалог вести очень сложно», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его диалоги с Путиным всегда проходят в дружеском тоне.

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