Шольц заявил, что его диалоги с Путиным всегда проходят в дружеском тоне
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«Если резюмировать все разговоры, которые я проводил с ним в последнее время, то, безусловно, подвижки были», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим Шольц отметил, что тон его переговоров с российским коллегой всегда дружеский, несмотря на «очень разные взгляды».
Канцлер ФРГ подчеркнул важность переговорного процесса, так как помимо требований о выводе войск на них поднимаются и гуманитарные вопросы.
13 сентября Шольц провёл телефонный разговор с Путиным, в ходе которого стороны, в частности, обсудили ситуацию на Запорожской АЭС и озабоченности России в связи с несбалансированной географией поставок украинского зерна.
Канцлер ФРГ отметил важность сохранения диалога с Россией.