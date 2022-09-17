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Шольц заявил, что его диалоги с Путиным всегда проходят в дружеском тоне

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Разговоры с президентом России Владимиром Путиным всегда проходят в дружеском тоне, несмотря на расхождения во взглядах, заявил в интервью радиостанции Deutschlandfunk канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Шольц заявил, что его диалоги с Путиным всегда проходят в дружеском тоне
  • Gettyimages.ru

«Если резюмировать все разговоры, которые я проводил с ним в последнее время, то, безусловно, подвижки были», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Шольц отметил, что тон его переговоров с российским коллегой всегда дружеский, несмотря на «очень разные взгляды».

Канцлер ФРГ подчеркнул важность переговорного процесса, так как помимо требований о выводе войск на них поднимаются и гуманитарные вопросы.

13 сентября Шольц провёл телефонный разговор с Путиным, в ходе которого стороны, в частности, обсудили ситуацию на Запорожской АЭС и озабоченности России в связи с несбалансированной географией поставок украинского зерна.

Канцлер ФРГ отметил важность сохранения диалога с Россией.

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