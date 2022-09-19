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В МИД Китая заявили, что Пекин не потерпит попыток отделить Тайвань

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Китай не потерпит попыток расколоть страну и оставляет за собой право принять все необходимые меры, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
В МИД Китая заявили, что Пекин не потерпит попыток отделить Тайвань
  • РИА Новости

«В мире есть только один Китай, Тайвань является частью Китая, а правительство Китайской Народной Республики является единственным легитимным правительством Китая», — цитирует её РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Китай выражает решительный протест США из-за заявлений президента США Джо Байдена по Тайваню.

Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) отметил, что ни одна страна в мире не имеет права судить тайваньский вопрос, Китай не потерпит иностранного вмешательства.

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