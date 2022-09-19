В МИД Китая заявили, что Пекин не потерпит попыток отделить Тайвань
- РИА Новости
«В мире есть только один Китай, Тайвань является частью Китая, а правительство Китайской Народной Республики является единственным легитимным правительством Китая», — цитирует её РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Китай выражает решительный протест США из-за заявлений президента США Джо Байдена по Тайваню.
Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) отметил, что ни одна страна в мире не имеет права судить тайваньский вопрос, Китай не потерпит иностранного вмешательства.