В МИД Китая заявили, что Пекин не потерпит попыток отделить Тайвань

Китай не потерпит попыток расколоть страну и оставляет за собой право принять все необходимые меры, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«В мире есть только один Китай, Тайвань является частью Китая, а правительство Китайской Народной Республики является единственным легитимным правительством Китая», — цитирует её РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Китай выражает решительный протест США из-за заявлений президента США Джо Байдена по Тайваню.

Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) отметил, что ни одна страна в мире не имеет права судить тайваньский вопрос, Китай не потерпит иностранного вмешательства.