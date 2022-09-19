Небензя заявил, что ситуация вокруг Украины показала двойные стандарты Запада

Западные страны переключили всё внимание на ситуацию вокруг Украины, забыв о других проблемах развивающихся стран. Как заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, такая тактика показала двойные стандарты Запада.

«Стараниями западных коллег всё внимание переключилось на Украину. Это заметили и другие делегации, в первую очередь из числа развивающихся государств», — приводит ТАСС его слова в преддверии недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Небензя добавил, что у делегаций возникают вопросы, почему их проблемы стали менее важными.

«Это всё очень правильные, справедливые и нелицеприятные для стран коллективного Запада вопросы, которые в очередной раз вскрывают их двойные стандарты», — подытожил российский постпред.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что западные страны, поставляя Киеву дальнобойную артиллерию и ракетные установки, превращаются в соучастников преступлений киевского режима против мирного населения Донбасса и Украины.