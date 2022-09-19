Москва и Пекин обеспокоены эскалацией напряжённости в АТР из-за США

Глава Совбеза России Николай Патрушев и член политбюро Центрального комитета коммунистической партии КНР Ян Цзечи высказали обеспокоенность эскалацией напряжённости в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за США и их союзников.

Об этом сообщает пресс-служба Совета безопасности России.

«Рассмотрена афганская проблематика, военно-политическая ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе обстановка на Корейском полуострове и вокруг Тайваня. Собеседники выразили обеспокоенность эскалацией напряжённости со стороны США и их союзников в регионе», — отмечается в сообщении.

Ранее Патрушев заявил, что Россия и КНР выступают за создание справедливого миропорядка.