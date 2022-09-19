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Посол в Берлине рассказал о признаках улучшения ситуации с русофобией в Германии

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Русофобских выходок в Германии по сравнению с моментом начала военной спецоперации на Украине стало меньше, но полностью эта тема не изжита. Об этом сообщил посол России в Берлине Сергей Нечаев.
Посол в Берлине рассказал о признаках улучшения ситуации с русофобией в Германии
  • © МИД РФ

«Ситуация стала спокойнее по сравнению с первыми неделями и месяцами после начала СВО, когда мы в ежедневном режиме получали множество жалоб русскоязычных граждан, среди которых были просто крики о помощи», — приводит РИА Новости его слова.

Нечаев добавил, что работа дипломатов и постоянная тематизация данной проблемы сыграли свою роль.

«Тем не менее полностью подобные факты не изжиты. За этим продолжаем следить не только мы, но и некоторые германские общественные организации», — сообщил посол.

В мае Junge Welt передавала, что деятели культуры Германии обратились к немецким властям и к президенту Франк-Вальтеру Штайнмайеру лично с требованием остановить «разжигание этнической ненависти к русским».

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