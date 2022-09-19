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Посол Нечаев: поставками оружия Киеву Германия отказывается от особых отношений с Россией

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Поставляя оружие на Украину, Германия, по сути, отказывается от особых отношений с Россией. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.

«По сути, германские власти отказываются от особых отношений между нашими странами и народами, которые кропотливо выстраивались предшествующими поколениями и связывали нас даже в самые непростые времена», — заявил Нечаев.

Он отметил, что эти особые отношения позволяли Берлину выступать в роли посредника в диалоге Москвы с Западом.

Ранее агентство Bloomberg передавало, что страны Запада до сих пор не поставили украинской армии танки западного производства, а Германия отказывается делать это первой, чтобы не оказаться втянутой в обострившийся конфликт на Украине.

Глава МИД Германии Анналена Бербок ушла от ответа на вопрос о поставках на Украину танков Leopard.

Немецкий министр обороны Кристина Ламбрехт в интервью Funke подчеркнула, что Германия не желает отправлять на Украину свои танки, пока этот вопрос не будет согласован с партнёрами, которые также до сих пор не передали ВСУ танки западного образца.

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