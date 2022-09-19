Посол Нечаев: поставками оружия Киеву Германия отказывается от особых отношений с Россией
«По сути, германские власти отказываются от особых отношений между нашими странами и народами, которые кропотливо выстраивались предшествующими поколениями и связывали нас даже в самые непростые времена», — заявил Нечаев.
Он отметил, что эти особые отношения позволяли Берлину выступать в роли посредника в диалоге Москвы с Западом.
Ранее агентство Bloomberg передавало, что страны Запада до сих пор не поставили украинской армии танки западного производства, а Германия отказывается делать это первой, чтобы не оказаться втянутой в обострившийся конфликт на Украине.
Глава МИД Германии Анналена Бербок ушла от ответа на вопрос о поставках на Украину танков Leopard.
Немецкий министр обороны Кристина Ламбрехт в интервью Funke подчеркнула, что Германия не желает отправлять на Украину свои танки, пока этот вопрос не будет согласован с партнёрами, которые также до сих пор не передали ВСУ танки западного образца.