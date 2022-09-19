Клинтон рассказал, что Ельцин не верил в угрозу расширения НАТО на восток

Бывший президент США Билл Клинтон в интервью CNN заявил, что экс-президент России Борис Ельцин не верил в угрозу расширения НАТО на восток.

«Я посмотрел на него (на Ельцина. — RT) и спросил: «Ты действительно считаешь, что я буду использовать авиабазу в Польше, чтобы бомбить Россию?», на что он сказал: «Нет, но многие хрупкие старушки в европейской части России верят в это, поскольку их историческая память включает воспоминания о Гитлере, а их бабушек и дедушек — о Наполеоне. Я ответил, что признаю это», — заявил Клинтон.

Он также рассказал, что в беседе с Ельциным выразил обеспокоенность, что в будущем угроза для мира будет исходить от негосударственных субъектов и авторитарных стран, передающих оружие массового поражения террористическим группировкам.

Ранее глава Военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр на пресс-конференции в Таллине заявил, что альянс начал планировать своё расширение у границ России «несколько лет назад».

Главный редактор The American Conservative (TAC) Патрик Бьюкенен заявил, что расширение НАТО на восток привело к эскалации ситуации на Украине.