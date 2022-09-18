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Экс-советник Трампа Келлог назвал США стороной конфликта на Украине

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Предоставление военной и экономической помощи Украине сделали США стороной украинского конфликта. Об этом заявил генерал-лейтенант в отставке и бывший советник по национальной безопасности администрации Дональда Трампа Джозеф Кит Келлог.
Экс-советник Трампа Келлог назвал США стороной конфликта на Украине
  • Gettyimages.ru

«Когда мы стали отправлять им (Украине. — RT) вооружение по типу HIMARS и MLRS, то подчеркнули, что не хотим становиться стороной конфликта», — заявил он в интервью Fox News.

Келлог назвал действия Вашингтона «сумасшествием».

«Мы уже предоставляем 75% гуманитарной, экономической и военной помощи! Мы уже сторона этого конфликта», — подытожил военный.

Ранее президент США Джо Байден официально распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму $600 млн.

В Пентагоне подчеркнули, что в пакет вошли дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, противоартиллерийские радары и средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

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