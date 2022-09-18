Аналитик Солтведт: Норвегия не поставит необходимый Британии газ на фоне засушливого лета

Норвегия не сможет поставить Великобритании необходимый объём газа, на который британские власти положились в попытках отказаться от российского топлива, из-за засушливого лета в стране. Об этом заявил главный аналитик консалтинговой компании Verisk Maplecroft Торбьорн Солтведт в статье для газеты Express.

AP