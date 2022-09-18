Аналитик Солтведт: Норвегия не поставит необходимый Британии газ на фоне засушливого лета
- AP
Обозреватель объяснил, что низкий уровень воды в некоторых норвежских водохранилищах на фоне засушливого лета стал причиной прекращения работы ряда гидроэлектростанций.
По словам Солтведта, Норвегия сильно зависит от выработки гидроэлектроэнергии.
«Поэтому стране пришлось высвобождать собственные запасы газа, что означает сокращение экспортных поставок», — уточнил аналитик.
В августе стало известно, что Норвегия отказалась заключать долгосрочные контракты на поставку газа Евросоюзу по фиксированной цене для снижения расходов потребителей в европейских странах.