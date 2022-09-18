Le Monde: Китай осторожно помогает экономике России
- AP
«Торговля между Россией и Китаем резко возросла с января, особенно в сфере энергетики», — пишет газета, перевод статьи приводит ИноСМИ.
Вместе с этим страх перед санкциями заставил ряд китайских банков ограничить финансирование закупок российских товаров, говорится в сообщении.
По мнению советника по Азии в Институте Монтеня в Париже Франсуа Годмана, Китай хочет «извлечь выгоду, оказывая поддержку России», чтобы укрепить свои позиции в «тайваньском вопросе».
Ранее президент России Владимир Путин призвал переходить на расчёты в нацвалютах в торговле с Китаем и Монголией.
Он отмечал, что товарооборот с Китаем в $200 млрд «вот-вот будет достигнут».