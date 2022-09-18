Директор ведомства НАТО Сартс появился на публике в носках с оскорбительной надписью

Директор Центра стратегических коммуникаций НАТО (StratCom) в Риге Янис Сартс пришёл на конференцию в Варшаве в носках с надписью, оскорбляющей русских.

Об этом сообщает РИА Новости.

На мероприятии также присутствовал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, а фотографии с Сартсом появились в аккаунте польского ведомства в соцсетях.

Как ранее отмечал член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров в беседе с RT, ряд стран Европы соревнуются за право «сделать маленькие пакости» России.

По его словам, «здесь очень активно себя ведёт Прибалтика».