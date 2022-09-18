Директор ведомства НАТО Сартс появился на публике в носках с оскорбительной надписью
- Legion-Media
Об этом сообщает РИА Новости.
На мероприятии также присутствовал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, а фотографии с Сартсом появились в аккаунте польского ведомства в соцсетях.
Как ранее отмечал член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров в беседе с RT, ряд стран Европы соревнуются за право «сделать маленькие пакости» России.
По его словам, «здесь очень активно себя ведёт Прибалтика».