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Washington Times: президентство Байдена ведёт США к катастрофе

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Соединённые Штаты приближаются к национальной катастрофе из-за политики Демократической партии и президента Джо Байдена в частности, пишет Шерил Чамли в статье для The Washington Times.
Washington Times: президентство Байдена ведёт США к катастрофе
  • AP

«Согласно новому опросу YouGov, половина республиканцев и почти треть демократов считают, что Америка движется к катастрофе, в частности к гражданской войне», — говорится в материале.

Как напомнил Чамли, Байден обещал объединить страну, однако «его обещания до сих пор не выполнены».

При этом политика Демократической партии подняла инфляцию и привела к подорожанию топлива, а сами демократы испытывают презрение к патриотически настроенным американцам, отмечает он.

«Презрение стало только уродливее при нынешнем руководстве Белого дома. То, о чём раньше лишь перешёптывались, теперь стали говорить в открытую», — говорится в статье.

Бывший кандидат в президенты США, экс-конгрессвумен Тулси Габбард ранее отметила, что члены Демократической партии США «толкают страну на грань гражданской войны», демонизируя своих же соотечественников.

Старший редактор американской газеты The Washington Post Марк Фишер также в своей статье задался вопросом, движутся ли Соединённые Штаты к гражданской войне.

По утверждению журналиста, многие в стране придерживаются идеи, что подобное противостояние «либо неизбежно, либо необходимо».

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