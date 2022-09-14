Бывшая конгрессвумен США Габбард заявила о рисках начала в стране гражданской войны
- AP
- © Mary Altaffer
Таким образом она прокомментировала попытки членов Демократической партии США сравнить штурм Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа с терактами 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
«Это омерзительно и возмутительно слышать, как эти люди говорят то, что они говорят, сравнивая наших соотечественников-американцев с террористами», — заявила Габбард.
Она назвала подобные заявления недопустимыми.
«Это демонстрирует то, как далеко они готовы зайти, толкая нашу страну на грань гражданской войны, демонизируя наших соотечественников-американцев», — заключила она.
Ранее обозреватель газеты The Guardian Арва Махдави заявила, что, опасаясь вероятного начала столкновений в США и раскола общества, американцы покупают стрелковое оружие и подземные бункеры.