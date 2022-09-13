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Guardian: американцы покупают оружие и бункеры в ожидании начала гражданской войны в США

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Опасаясь вероятного начала столкновений в США и раскола общества, американцы покупают стрелковое оружие и подземные бункеры. Об этом заявила обозреватель газеты The Guardian Арва Махдави.
Guardian: американцы покупают оружие и бункеры в ожидании начала гражданской войны в США
  • Gettyimages.ru

«Согласно недавнему опросу YouGov, более 40% американцев считают, что в следующем десятилетии гражданская война (в США. — RT) хотя бы в некоторой степени вероятна», — отметила она.

По словам Махдави, американцы готовятся к массовой вспышке насилия и покупают бункеры и огнестрельное оружие.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом огнестрельного оружия.

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