Guardian: американцы покупают оружие и бункеры в ожидании начала гражданской войны в США

Опасаясь вероятного начала столкновений в США и раскола общества, американцы покупают стрелковое оружие и подземные бункеры. Об этом заявила обозреватель газеты The Guardian Арва Махдави.

«Согласно недавнему опросу YouGov, более 40% американцев считают, что в следующем десятилетии гражданская война (в США. — RT) хотя бы в некоторой степени вероятна», — отметила она.

По словам Махдави, американцы готовятся к массовой вспышке насилия и покупают бункеры и огнестрельное оружие.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом огнестрельного оружия.