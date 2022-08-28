Журналист WP Фишер выразил мнение, что США могут оказаться на пороге гражданской войны

Старший редактор американской газеты The Washington Post Марк Фишер в своей статье задался вопросом, движутся ли Соединённые Штаты к гражданской войне. По утверждению журналиста, многие в стране придерживаются идеи, что подобное противостояние «либо неизбежно, либо необходимо».

«Легко и логично заключить, что Соединённые Штаты сегодня находятся так же близко к краю гражданской войны, как и с 1861 года», — написал Фишер в колонке под заголовком «Соединённые Штаты движутся к гражданской войне?», отсылая читателя к Гражданской войне между Севером и Югом, которая произошла в 1861—1865 годах.

Автор отметил широкое разнообразие голосов, в том числе политиков из Демократической и Республиканской партий, а также учёных, которые изучают гражданские войны, и экстремистов с обеих сторон.

Волна угроз в адрес сотрудников ФБР, судей и официальных лиц, в том числе после внезапных обысков у экс-президента Дональда Трампа, а кроме того, риторика правых экстремистов тоже настораживают в контексте нарастающих опасений относительно гражданской войны, считает Фишер.

Среди поводов для беспокойства он назвал и «тренировочные лагеря, где хорошо вооружённые радикалы тренируются, чтобы противостоять собственному правительству», а также опросы, показывающие, что многие американцы «ожидают насильственного конфликта».

Журналист приводит в пример слова писателя Стивена Марша, который вместе с рядом аналитиков считает, что горячая фаза гражданской войны, «которая, вероятно, будет включать взрывы, убийства и нападения на федеральные учреждения и чиновников, может стать неизбежной».

Другие аналитики полагают, что гражданской войны не будет, однако возрастёт число случаев нападений со стороны отдельных радикалов и небольших экстремистских группировок, говорится в статье.

В июне бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что на сегодняшний день США более разобщены, чем в годы войны во Вьетнаме.

По его мнению, ранее было возможно сотрудничество между противоборствующими Республиканской и Демократической партиями, в то время как сейчас происходит беспрестанная вражда между администрацией Америки и оппозицией.