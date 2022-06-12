The Times: Киссинджер считает США более разобщёнными, чем в период войны во Вьетнаме

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Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что на сегодняшний день США более разобщены, чем в годы войны во Вьетнаме.

По мнению Киссинджера, ранее было возможно сотрудничество между противоборствующими Республиканской и Демократической партиями, в то время как сейчас происходит беспрестанная вражда между администрацией Америки и оппозицией.

«Теперь это закончилось. Каждая администрация сталкивается с непрекращающейся враждебностью со стороны оппозиции, в основе которой лежат идейные разногласия»,— цитирует политика The Times

В интервью политик отметил, что США и европейским странам важно сохранять Североатлантический альянс и продолжать сотрудничество с учётом текущей обстановки в мире. 

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