The Times: Киссинджер считает США более разобщёнными, чем в период войны во Вьетнаме
По мнению Киссинджера, ранее было возможно сотрудничество между противоборствующими Республиканской и Демократической партиями, в то время как сейчас происходит беспрестанная вражда между администрацией Америки и оппозицией.
«Теперь это закончилось. Каждая администрация сталкивается с непрекращающейся враждебностью со стороны оппозиции, в основе которой лежат идейные разногласия»,— цитирует политика The Times.
В интервью политик отметил, что США и европейским странам важно сохранять Североатлантический альянс и продолжать сотрудничество с учётом текущей обстановки в мире.