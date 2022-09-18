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Politico: многие венгры разделяют традиционные ценности, которых придерживается Россия

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Разрыв между Венгрией и странами Запада, которые пытаются навязать Будапешту свои ценности, растёт, многие венгры считают, что в этом вопросе правда на стороне России, рассказал Politico венгерский писатель Аттила Демко.
Politico: многие венгры разделяют традиционные ценности, которых придерживается Россия
  • Gettyimages.ru

«Спустя 12 лет давления со стороны ЕС и Запада многие венгры ловят себя на мысли, что если Запад плохой, то в том, что делает Россия, должна быть правда», — сказал он.

Учитывая то, что президент Виктор Орбан представляет западный прогрессивизм опасным, неудивительно, что «более традиционные российские культурные ценности» вызывают в Венгрии «определённую привлекательность», говорится в статье.

Демко отметил, что «прогрессивные ценности», которые отвергает Орбан, также «высмеиваются» в России.

«Русские говорят на старом языке, когда мы слушаем их, мы словно слышим отзвуки прошлого», — добавил писатель.

Орбан ранее отмечал, что Брюссель злоупотребляет властью в Евросоюзе и навязывает странам свою идеологию. По его словам, культурная дистанция между Брюсселем и Будапештом возрастает.

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