Разрыв между Венгрией и странами Запада, которые пытаются навязать Будапешту свои ценности, растёт, многие венгры считают, что в этом вопросе правда на стороне России, рассказал Politico венгерский писатель Аттила Демко.

«Спустя 12 лет давления со стороны ЕС и Запада многие венгры ловят себя на мысли, что если Запад плохой, то в том, что делает Россия, должна быть правда», — сказал он.

Учитывая то, что президент Виктор Орбан представляет западный прогрессивизм опасным, неудивительно, что «более традиционные российские культурные ценности» вызывают в Венгрии «определённую привлекательность», говорится в статье.

Демко отметил, что «прогрессивные ценности», которые отвергает Орбан, также «высмеиваются» в России.

«Русские говорят на старом языке, когда мы слушаем их, мы словно слышим отзвуки прошлого», — добавил писатель.

Орбан ранее отмечал, что Брюссель злоупотребляет властью в Евросоюзе и навязывает странам свою идеологию. По его словам, культурная дистанция между Брюсселем и Будапештом возрастает.