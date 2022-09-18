Посольство КНР: визит чешской делегации на Тайвань нарушает суверенитет Китая

Визит чешской делегации во главе с сенатором Йиржи Драгошем на Тайвань серьёзно нарушает суверенитет и территориальную целостность Китая. Об этом заявили в посольстве КНР в Чехии.

«Этот шаг является вопиющей поддержкой сепаратистских сил, выступающих за «независимость Тайваня», серьёзным нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Китая, серьёзным нарушением основных норм международных отношений и двусторонних политических обязательств», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что визит чешской делегации на Тайвань подрывает политическую основу двусторонних отношений Китая и Чехии.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином осудил провокации США вокруг Тайваня.

28 августа агентство Reuters сообщило о проходе двух кораблей ВМС США — Chancellorsville и Antietam — через Тайваньский пролив впервые после роста напряжённости в отношениях между Соединёнными Штатами и Китаем из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает проход двух кораблей ВМФ США в Тайваньском проливе в качестве провокации.