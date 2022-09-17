Экс-премьер Греции Ципрас осудил поставку оружия Украине

Бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас выступил с осуждением отправки оружия Украине греческим правительством.

«Мы, СИРИЗА, здесь, чтобы в очередной раз обновить место нашей страны на международной геополитической сцене. Не как передовой и небезопасный аванпост Запада, не как страна, которая отправляет оружие на Украину и становится стороной кризиса, но как сила мира и стабильности. Мост, а не аванпост», — приводит РИА Новости слова Ципраса.

16 сентября Минобороны Греции сообщило, что отправит Украине 40 БМП-1.

Ранее агентство Bloomberg передавало, что страны Запада до сих пор не поставили украинской армии танки западного производства, а Германия отказывается делать это первой.